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Haberler Muğla YKS için kimliğini unutan gencin imdadına polis yetişti

YKS için kimliğini unutan gencin imdadına polis yetişti

Ülke genelin bu hafta sonu gerçekleştirilen üniversite sınavı için öğrencileirn heyecanları doruktaydı. Muğla'da da binlerce öğrencin ter döktüğü YKS öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti.

İHA

19.06.2022, 14:48

YKS için kimliğini unutan gencin imdadına polis yetişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi Sınavı (AYT) için öğrenciler yakınlarıyla birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav öncesi il genelinde alınan kararla ile öğrenciler sorunsuz şekilde sınava girecekleri sınav merkezlerine ulaşırken, polis ekipleri de sınava geç kalan, evrak eksiği olan yada yanlış okula gelen öğrencilerin imdadına yetişti.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de, sınav öncesi kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrencilerin imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekibi, bir öğrenciyi Nüfus Müdürlüğü'ne götürerek nüfus bilgilerinin çıkartılmasını sağladı. Sınava son bir dakika kala ise polis ekibi öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirmeyi başardı. Bu durum ise öğrencinin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Yine Muğla genelinde olumsuzlukların önlenmesi ve öğrencilerin sınava sorunsuz yetişebilmesi için önlemlerini alan ekipler, 2 günlük sınav süresinde motorize ekipler aracılığıyla toplam 5 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

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