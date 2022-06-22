Marmaris’teki orman yangınında tahliyeler başladı

Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar parladı. Yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı.

Tedbir amacıyla bölgedeki 20 evdeki, toplam 68 kişi ile büyük ve küçükbaş toplam 29 hayvan, 10 tavuk, 1 kedi ve 5 araç tahliye edildi.

ALEVLER KARAAĞAÇ TEPESİ'NDE YOĞUNLAŞTI

Alevler Bördübet mevki Karaağaç Tepesi bölgesinde yoğunlaştı. Havadan müdahale yoğun duman nedeniyle yarım saatlik kesintiye uğradı. Rüzgarın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı. Okluk Koyu'na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

BAKAN KOCA: 115 SAĞLIK PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Marmaris'te dün akşam başlayan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında "Muğla'da dün akşam başlayıp söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bakanlığımıza bağlı ekipler ilk anlardan beri olay yerindedir. Yangın sebebiyle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz; 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz" dedi.

Marmaris'ten sonra Köyceğiz'de de orman yangını

Marmaris'teki orman yangını şiddetlendi! Alevler Okluk Koyu'na ilerliyor

Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor