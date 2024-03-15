Uraz bebek ile ablası hayatını kaybetmişti! İlaçlama şirketi sahibine indirimli ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha'nın hastanede tedavi gördüğü, emzirdiği 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Karya'nın yaşamını yitirdiği ilaçlama olayının tutuklu sanığı Halil Kahraman'a, iyi hal indirimiyle 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkemeye sunulan Bitki Karantinası Fumigasyon Yönetmeliği'ne göre sanık Kahraman'ın yatak odasına 8-10 tablet bırakarak doz aşımı yaptığı, ayrıca bu ilacı kullanma yetkisinin de olmadığı ortaya çıktı. Sandık ailesinin avukatı Kazım Eren, verilen cezayı yetersiz bulduklarını ve itiraz edeceklerini belirterek, "Mahkemenin yasada öngörülen cezanın üst sınırından, yani 15 yıl üzerinden temel cezaya hükmetmesi gerekiyordu. Hükmedilen bu cezayı vicdanımız kabul etmiyor" dedi.

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile kızı Karya, 20 Mayıs 2023 sabahı rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, kurtarılamadı. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk Kayra Sandık da yaşamını yitirdi. İki kardeş 21 Mayıs 2023'te, ilçede toprağa verildi. Çocuklarının cenazesine katılan İnci Sandık, rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TARIM İLACIYLA İLAÇLANMIŞ

Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu. Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi. Sandık'ın ifadesi doğrultusunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman, 21 Mayıs 2023 akşamı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi.

SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halil Kahraman hakkında, 'Taksirle birden fazla ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Kahraman'ın, 12 Mayıs 2023 tarihinde böceklere karşı evi ilaçlamaya geldiği ancak böceklerin ölmemesi üzerine 2'inci defa 18 Mayıs 2023 tarihinde eve geldiği belirtildi. İddianamede, Sanık Kahraman'ın evin yatak odası bölümüne buğday biti diye tabir edilen 4 tablet tarım ilacı bıraktığı ve yatak odasının kapısını bantla kapattığı, şüphelinin yatak odasına iki gün boyunca girilmemesini ve iki gün sonra havalandırılarak girilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

EVDE KALIP KALMAMALARI KONUSUNDA UYARIDA BULUNMAMIŞ

İddianamede sanık Halil Kahraman'ın, müştekilerin ve çocukların evde kalıp kalmamaları yönünde bir beyanda bulunmadığı, müştekiler ve çocuklarının evde kalmaya devam ettikleri, son olarak kullanılan tabletlerin hava ile temas etmesi üzerine zehirli gazın ortaya çıktığı, bu şekilde etrafa yayılan zehirli gazın yatak odasının düzgün şekilde kapatılmaması ve müştekilerin evde kalmalarına izin verilmesi nedeniyle müştekiler ve çocuklarına etki etmeye başladığı ortaya çıktı. Ayrıca, iddianamede olayda yaşamını yitiren 2 kardeşin Adli Tıp Raporu'na göre, kullanılan böcek ilacından kaynaklı yaşamını yitirdiği belirtildi.

15 GÜN EVE GİRİLMEMELİYMİŞ

Savcılık iddianamesinde, şüpheli Halil Kahraman'ın tabletleri evin yatak odasına yerleştirdikten sonra kapısını bantla kapattığı ve sadece bu odaya iki gün girilmemesini söylediği, ilacın uygulandığı alana 15 gün boyunca herhangi bir canlının girmemesi ve bu ilacın evlerde hiçbir şekilde uygulanmaması gerektiği halde ilacın uygulandığı belirtildi. Ayrıca, ölümün gerçekleştiği zamana kadar müşteki ve çocuklarının bu alanda kaldıkları, şüphelinin daha önce başka evlerde aynı ilacı uygulaması ve herhangi bir sorunla karşılaşmadığından müştekilere bu yönde uyarıda bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, hava ile temas eden ilacın çıkardığı gazın renksiz olması nedeniyle diğer odalara da yayıldığının fark edilemeyeceği ancak bunların ilaçlama firması sahibi ve uzun yıllardır bu işi yapan şüpheli tarafından bilindiği belirtildi.

YENİ DETAY ORTAYA ÇIKTI, 10 KAT DOZ AŞIMI YAPMIŞ

Bitki Karantinası Fumigasyon Yönetmeliği kapsamında olayda kullanılan tarım ilacının kullanımı sırasında oda hacminin 4'te 3'ünü geçmemesi gerektiği belirtilirken, buna rağmen tarım ilacının 3 metreküp alana etki ettiği ve odanın hacminin ise 4 metreküp olduğu belirtildi. Sanık Halil Kahraman ise duruşmalarda yatak odasına 8-10 tablet ilaç yerleştirdiğini beyan ettiği göz önüne alındığında kullanım dozunun 10 kat aştığı ortaya çıktı. Öte yandan, ilaçlama amacıyla kullandığı tarım ilacının kullanım yetkisinin ziraat mühendisi veya orman mühendisi veya orman endüstri mühendisinde olduğu kaydedildi. Sanık Kahraman'ın ise bu yetki ve belgeye sahip olmadığı ortaya çıktı.

3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Sanık Halil Kahraman, önceki gün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kahraman'ın yanı sıra, 2 çocuğunu kaybeden İnci Sandık ile eşi Alp Sandık ve avukatlar katıldı. Savcı sanık hakkında mütalaasını açıklayıp, 'Taksirle birden fazla ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, kararını açıklayıp, sanık Kahraman için ilk olarak iki kişinin ölümüne neden olması, yaralananlar açısından oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alıp, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suçu bilinçli taksirle işlemiş olması nedeniyle bu cezasını 9 yıl 4 ay hapse çevirdi. Sonrasında ise iyi hal indirimi uygulayıp, sanık Kahraman'ı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. İnci ve Alp Sandık çifti, karar üzerine büyük üzüntü yaşadı.

MAHKEMENİN ÜST SINIRDAN CEZA UYGULAMASI GEREKİYORDU

Sandık ailesinin Avukatı Kazım Eren verilen cezayı yetersiz bulduklarını ve itiraz edeceklerini belirtip, "Bu olayda sanık TCK85/2 maddesine göre yargılanıyor. Bu madde taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçuna ilişkin yaptırımları düzenliyor. Buna göre birden fazla kişin ölümüne taksirle sebebiyet verme suçunun cezası 2-15 yıl arası. Mahkemenin yasada öngörülen cezanın üst sınırından, yani 15 yıl üzerinden temel cezaya hükmetmesi gerekiyordu. Hükmedilen bu cezayı vicdanımız kabul etmiyor. Hayatlarının baharını dahi yaşamasına müsaade edilmemiş 2 yavrumuzun hayatına mal olmuş bu olayın failinin yasanın öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız" dedi.