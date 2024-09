Muğla’da çam balı hasadı başladı! 15 bin tona yakın ürün bekleniyor

Mevsimsel sıkıntılar yeterli yağışın olmaması, kuraklık ve floranın zayıf olması nedeniyle çiçek balı için yaylalara giden arıcıların istediklerini alamadan Muğla'ya geldiğini belirten Türk, "Arıcılık hava şartlarına çok bağlı. Anadolu'nun her tarafına umutla gittik ama bizim beklediğimiz balı verecek arıyı yetiştiremedik. Şu an Muğla'da bal verimimiz çok güzel. İki yıldır verimimiz çok iyi. İki ve üç kovandan bir teneke bal alımı şu an yapılıyor. Beklentimize yakın rekoltemiz olacak. Sağdığımız ballar kıvamıyla, kokusuyla güzel ballar oldu." diye konuştu.

İlkbaharda yaylalara çiçek balı için giden arıcıların kuraklık nedeniyle istedikleri kadar bal alamadıklarını bildiren Türk, Muğla'da son haftalarda sabahları oluşan çiğ nedeniyle ise arıcıların yüzünün güldüğünü söyledi.