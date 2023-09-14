Motosiklet kazasında 2 kişi can verdi

Uşak'ta kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti. Kaza, Uşak- Ulubey yolu üzerinde Orhan Dengiz Bulvarı - Mehmet Tevfik Çamcı sokak kesişiminde meydana geldi. Burak Alsay (28), kontrolündeki motosiklet Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Mehmet Tevfik Çamcı Sokağı'ndan çıkan Aslan Ilgın (54) idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve İlyas Çakın (27) yola savruldu. Hastaneye kaldırılan Alsay ve Çakın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca İlyas Çakın'ın AK Partili Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.