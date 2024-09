Turizmde ‘Her Şey Dahil’den ‘Her şeyiyle Türkiye’ konseptine

TÜRKİYE, 2028'deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için "Her Şey Dahil' sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor. "Her Şey Dahil" konseptli otellerden turisti çıkarmak için sezon başında gece müzeciliğini başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde ise gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek. Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi ve Anze Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Korkutata, yeni dönemin parolasının "Her şeyiyle Türkiye" olduğu bilgisini vererek, yeni dönemde turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezi yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin işbirliğine gideceğini ifade etti. Korkutata, "Bu yöntemle turistler şehir merkezlerinde gezdirildikten sonra anlaşmalı restoranlara yemeğe götürülecek. Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi, daha iyi kazanacak olan esnafın komşu Yunanistan ile de rekabet etmesinin önü açılacak" dedi.

50 MİLYARLIK İSRAF

HER şey dahil sistemin tüketimde büyük israfa dönüştüğünü belirten Korkutata, "Günlük kişi başı 220- 400 gram arası gıda çöpe atılıyor. Yapılan hesaplamalar bu otellerden kaynaklı gıda israfının yıllık 50 milyar liraya ulaştığını gösteriyor" diye konuştu.