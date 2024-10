Jandarma Genel Komutanlığı 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte başvuru ekranı...

BAŞVURUNUN YAPILMASI:

a. Başvurular PTS üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.

c. Başvurular; 07 Ekim 2024 günü başlayıp, 21 Ekim 2024 günü saat 23.59'da sona erecektir. ç. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. PTS'ye giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, "Profil Bilgileri" bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS'ten güncelleme yapılabilecektir.)

(2) Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;

(a) İkamet Adresi girilmesi (MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),

(b) Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

(c) Çalışma bilgisi kısmına;

- Aday bu zamana kadar herhangi bir iş yerinde çalışmamış ise "Hiç Çalışmadım", - Daha önce çalışmış şu an çalışmıyor ise "Şu an Çalışmıyorum" kutucuğunu işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri ünvanını ve açık adresini, - Çalışıyor ise "Halen Çalışıyorum" kutucuğunu işaretleyerek iş yeri ünvanını ve açık adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. mah., … cad., … sk., .. no., ilçe/il)

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ