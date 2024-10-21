Altın fiyatları uçuşa geçti! 21 Ekim Pazartesi canlı altın fiyatları...

Dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı için bu hafta Washington'da bir araya geleceğini kaydeden analistler, bu toplantıdan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bankanın yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.