Turizm bölgelerinde buna dikkat! Cezası 100 bin lira

EV SAHİPLERİ İLE TATİLCİLERE CAZİP GELDİ

Ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisiyle konutunu günlük kiraya vermesi emlak sektörünü olumsuz etkiledi. Kira fiyatlarındaki artışın yanı sıra ev sahibi- kiracı anlaşmazlığı, konut stoku sıkıntısı sorunları oluştu. Emlakçıların kiralık ev arayanlara konut temin etmekte zorlandığı süreçte, 'ayakçı' diye tabir edilen yetkisiz kişiler, emlakçılık faaliyetine başladı. 'Korsan' emlakçı sayısının hızla artmasıyla 'ayakçı' diye tabir edilen kiralama sürecinde ev sahibi ile kiracıya aracılık eden kişilerin faaliyetleri de çoğaldı. Konut satın alan yabancı sayısının artmasıyla konutunu turizm amaçlı kiralayan, emlakçılık veya yatırım danışmanlığı faaliyeti yürüten yabancı sayısı da çoğaldı.

İZİNSİZ KİRALAMA CEZASI 100 BİN LİRA

Emlak sektöründeki sıkıntıların çözümü ile günübirlik kiralanan evlerin denetimi amacıyla 1 Ocak'tan itibaren konutların turizm amaçlı kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Yasa ile 'Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi' bulunan ev sahipleri konutlarını yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralayabilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak.