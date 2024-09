Turizm bölgelerinde buna dikkat! Cezası 100 bin lira

İZİNSİZ 4'TEN FAZLA KİRAYA VERENE 1 MİLYON CEZA

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira ceza verilecek.

Yasanın uygulanmaya başlamasıyla Türkiye genelinde 'Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgeli Konut' sayısı 29 bin 637 oldu. Valilik bünyesinde kolluk kuvvetleri ile bakanlık yetkililerinden oluşturulan ekip, izin belgesiz konutunu günübirlik kiralayanların belirlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.