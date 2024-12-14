C vitamini doğal olarak almanın en güçlü yolları bu besinlerde
C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli vitaminlerden biri olarak biliniyor. Daha yüksek miktarda C vitamini içeren pek çok besin mevcut. Özellikle kış aylarında C vitamini kış hastalıklarından korunmak için gerekli bir besin kaynağıdır. Peki, en yüksek C vitamini hangi besinde bulunur? C vitamini hangi hastalıkları önler? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
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C vitamini, bağışıklığı güçlendirmek kadar cilt sağlığında da pek çok fayda sunuyor. C vitamini artırmak isteyenlerin bu gıdalara yönelmesi önerilirken, soğuk aylarda genel sağlığı iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Peki, C vitamini yüzü güzelleştirir mi? C vitamini her gün alınmalı mı? Detaylar…
Kış mevsimi belirli sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Soğuk havaların etkisiyle, vücut normal işleyişini sürdürmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalabilir.
Ayrıca, soğuk hava sıcaklıkları kan damarlarını daraltabilir, bu da kan basıncını yükseltebilir ve kanı kalınlaştırabilir, kalp krizi ve felç riskini artırabilir.
Ayrıca, yapılan çalışmalar soğuk hava sıcaklıklarının burundaki bağışıklığı azaltabileceğini ve bizi virüslere karşı daha duyarlı hale getirebileceğini bulmuştur.
Kışın besleyici bir diyet planını uygulamak önemlidir ve C vitamini bu mevsimde bağışıklığı artırmaya ve dokuların büyümesine ve onarımına yardımcı olabilecek temel besinlerden biridir. Önemli bir antioksidan olan C vitamini ayrıca cildi beslemeye ve toksinleri gidermeye yardımcı olabilir.
C vitamini suda çözünen bir vitamindir ve vitaminin kalan miktarı idrar yoluyla vücuttan atılır. Vücudun en iyi şekilde çalışması için C vitaminini düzenli olarak tüketmek önemlidir.
Canadian Medical Association Journal'da (CMAJ) yayınlanan bir araştırmaya göre, takviye C vitamini kış hastalıklarının yükünü azaltabilir, ancak alımın bazen iddia edildiği kadar yüksek olması gerekmez.
Cochrane tarafından 2013 yılında yayınlanan bir araştırma, düzenli C vitamini takviyesinin yetişkinlerde soğuk algınlığının süresini %8 ve çocuklarda %14 kısaltabileceğini buldu. Özellikle, günde 1 ila 2 gram C vitamini alan çocuklarda soğuk algınlığının süresinde %18 azalma görüldü.
C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER
1.KİVİ Kivi, kışın tüketebileceğiniz en iyi C vitamini açısından zengin besinlerden biridir. 100 g'da 161,3 mg C vitamini içeren meyvenin olağanüstü yüksek bir C vitamini içeriğine sahip olduğu söylenmektedir. Aslında, günlük önerilen C vitamini alımının yaklaşık %230'unu içerir.
2. BROKOLİ
Yeşil güzellik, sizi soğuk kış günlerine daha iyi hazırlayabilecek bir besin patlaması sağlar. Sebze, folat, potasyum, manganez ve C ve K1 vitaminleri dahil olmak üzere bir dizi vitamin ve mineral açısından zengindir. 100 g başına 65 mg C vitamini içerir. Bu harika sebzeyi yemek kesinlikle soğuk algınlığını ve öksürüğü uzak tutabilir.
3. ÇİLEK
Tatlı ve lezzetli çilekler bir C vitamini deposudur. 100 g başına yaklaşık 59 mg C vitamini içerirler. 1 su bardağı çilek dilimi tüketirseniz, yaklaşık 97 mg C vitamini alırsınız. Tatlı meyveler ayrıca kalsiyum, demir, manganez, folat (B9 vitamini) ve potasyum içerir. Sadece bir porsiyon çilek (8 meyve) bir portakaldan daha fazla C vitamini sağlar.
4. DOLMALIK BİBERLER
Dolmalık biberler, özellikle kırmızı olanlar, C vitamini ile doludur ve bir portakaldan neredeyse üç kat daha fazla C vitamini içerir. 100 gramında yaklaşık 128 mg C vitamini bulunan dolmalık biberler, bağışıklığı güçlendirmek için harika olmasının yanı sıra lif, antioksidan ve A vitamini açısından da zengindir. Salatalara, sotelere kolayca eklenebilir veya atıştırmalık olarak çiğ olarak yenebilir.
5. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yapraklı sebzeler kışın olmazsa olmazdır. Ispanak, kara lahana ve pazı olsun, hepsi C vitamini, folat ve K vitamini açısından zengindir. Bu yeşillikler ayrıca kış aylarında bağışıklık sisteminizi korumaya yardımcı olabilecek lif ve çeşitli antioksidanlar sağlar. Bir porsiyon kara lahana veya ıspanak, soğuk algınlığını uzak tutmak için size önemli bir C vitamini desteği sağlayabilir.
6. PORTAKAL
Portakallar, C vitamini içeriğiyle iyi bilinir; orta boy bir portakal yaklaşık 70 mg C vitamini sağlar. Portakallar ayrıca lif, kalsiyum ve çeşitli antioksidanlar içerir. Yüksek su içerikleri, susuz kalmamanıza yardımcı olur ve ferahlatıcı ve kolay erişilebilir bir kış meyvesidir.
7. BRÜKSEL LAHANASI
Bu mini lahana benzeri sebzeler önemli bir C vitamini yumruğu içerir. 100 gramında yaklaşık 85 mg C vitamini bulunan Brüksel lahanası, lif, folat ve diğer vitaminler açısından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinir ve soğuk aylarda besleyici bir garnitür olarak kavrulabilir veya buharda pişirilebilir.
8. KAVUN
Tatlı ve ferahlatıcı bir kış meyvesi olan kavun, 100 gramında yaklaşık 36 mg C vitamini sağlar.
Bu listedeki diğer bazı yiyeceklere kıyasla C vitamini açısından biraz daha düşük olsa da, kavun yine de sıvı alımını sağlamak ve potasyum ve A vitamini gibi diğer hayati besinleri sağlamak için mükemmel bir seçimdir. Kış salatalarına veya ferahlatıcı bir atıştırmalık olarak harika bir katkıdır.