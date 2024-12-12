Kivinin cilt ve saçtaki etkilerini keşfedin! Kivi maskesi nasıl yapılır?
Vitamin ve mineral deposu olan kivi, cildinizin parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olurken saç bakımında da etkili çözümler sunuyor. Yüksek C vitamin içeriğiyle hazırlanan kivi maskeleri düzenli kullanımda parlak ve pürüzsüz bir cilt sağlar. Peki, kivi cildi güzelleştirir mi? Kivi maskesi nasıl yapılır? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
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C vitamini, potasyum ve kalsiyum zengini kivi, ciltte pürüzsüzlük, saçlarda ise sağlıklı ve parlaklık sağlıyor. Düzenli kullanılan kivi maskeleriyle güzelliğini doğadan gelen bu mucizeyle keşfedin. Peki, kivinin saça faydası var mı? Kivi maskesi nasıl yapılır Detaylar…
Kivi, potasyum, karbonhidrat, sodyum, kalsiyum, demir mineralleriyle, A vitamini, C vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve B6 vitaminlerinden oluşan hem cilt hem de saç için çok faydalı bir meyvedir. Kivinin saça ve cilde faydaları saymakla bitmez, işte bunlardan bazıları;
KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR
Kivi, en iyi E vitamini kaynaklarındandır. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, E vitamininin kırışıkları azaltabilen vitaminlerden olduğunu bildiriyor.
CİLDE C VİTAMİNİ SAĞLAR
Kivi, yüksek miktarda C vitamini içeriği ile vücudun kolajen üretimini artırır. Kolajen üretimi cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olan yaşlılık belirtileriyle savaşır. Ayrıca, kivi C vitamini özleri sayesinde cildi sıkılaştırıp gençleştirmekle kalmaz, hasarlı hücreleri de onarır. Kivi aynı miktar portakaldan daha fazla C vitamini içerir. C vitamininin ciltte bir diğer vazifesi de cildin kurumasını önlemek ve serbest radikallerin vereceği hasardan cildi korumaktır.
YAŞLANMAYI ÖNLER
Zamanı geri almak mümkün değildir, fakat yaşlanmayı geciktirmek imkan dahilindedir. Kivi, antioksidan açısından zengin yapısıyla yaşlanmayı geciktiren meyveler arasında yer alır. Antioksidanların görevlerinden biri de vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirip, cildin elastikiyetini, sıkılığını ve dokusunu korumaktır.
U.V IŞINLARINDAN KORUR
Kivide bol miktarda amino asit bulunur, kivi bu özelliği ile cildi, güneşin zararlı ışınlarından, güneşin vereceği hasardan korur.
SİVİLCELERİ GİDERİR
Kivi, doğal anti-inflamatuar yani iltihap önleyicilerdendir. Gözenekleri temizleyip, sivilcelerle mücadele eder. Sivilceden kurtulmak için kivi maskesi uygulayabilirsiniz.
CİLDE PARLAKLIK KAZANDIRIR
Kivi, lif ve antioksidan açısından zengin yapısıyla doğal laksatiflerden yani müshil etkisi gösteren yiyeceklerdendir. Düzenli kivi tüketimi bedenden toksinleri temizleyip, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.
Kivi maskesi, cildi bakterilerden derinlemesine temizleyerek, arındırmaktadır. Kırışık görünümlerini kolajen üretimine yardımcı olarak hafifletmektedir. Kivi ile uygulanan maskelerin düzenli olması halinde cilt sağlıklı, parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmaktadır.
KİVİ MASKE TARİFLERİ
Kivi Suyu; kabuklarını soyarak, ezin. Suyu çıkan kivilerin suyunu süzerek pamuk yardımı ile cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın.
Kivi Dilimleri; 1 adet kivinin kabuklarını soyarak, halkalar halinde dilimleyin. Ardından cildinize koyarak, 10 dakika boyunca bekleyin. Cildiniz bu süre içerisinde tüm vitaminleri alacaktır.
Kivi Maskesi; 1 adet kiviyi soyun ve çatalla ezin. İçerisine hamur kıvamında olacak şekilde kil ekleyin, karıştırın. Karışımı cildinize sürün ve 10 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Ciltteki sivilce problemlerinin giderilmesine yardımcı olarak cildi besleyecektir.
Kivi ile uygulanan bakım her cilt için farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden uygulamaları yaparken cildinizde yanma hissettiğiniz takdirde hemen yıkamalısınız.