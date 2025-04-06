Bodrum FK’dan üç puandan daha fazlası bir galibiyet

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrum FK, Alanya deplasmanında aldığı altın galibiyetle hem kendini düşme hattını üzerine çıkardı hem rakibini alt sıralara doğru itti hem de düşme hattını tamamen karıştırdı.

BU LİGİN KALICISI OLACAĞIM SİNYALİ DEVAM EDİYOR

Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğu futbolla iyi gidişatının devam edeceği sinyalini veren Ege ekibi, Alanyaspor deplasmanında ortaya koyacağı futbol ve sonuç onun ligdeki konumunun belirli edecekti.

Sezon içinde İsmet Taşdemir ve Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Jose Morais'in takımla uyumu da muhteşem oldu. Öncelikle takımına gol yememeyi öğreten Portekizli hoca, bu istediğini takıma da kabul ettirmiş oldu. Zaten arada oynanan Fenerbahçe ile oynanan lig maçı sayılmazsa Bodrum FK, son zamanlarda en az gol yiyen takım unvanını da eline aldı. Morais yönetimindeki Bodrum FK, daha agresif futbol oynarken hocanın forma dağıtımı konusundaki adaleti ise futbolculara da moral oldu. Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibinin futbolun içinden gelmesi de Bodrum için ayrı bir avantaj oldu. Bir çok yazımda Öztürk ailesinin Türk futboluna yaptığı katkılardan bahsetmiştim.

ALANYA MAÇI KIRILMA MAÇIYDI

Bana göre ligde kalma düşme mücadelesinde kritik haftaların yaşandığı bu haftalarda ligin en önemli maçlarından birisi Alanya-Bodrum maçıydı. Ege temsilcisi zorlu deplasmandan 3 puanı attığı golle kazanmasını bildi. Takım içinde Jelus, Ege, Ege Bilsel, Okita takıma büyük katkı sundular. Saydığım bu üç isimden Ege zaten oyuna da damgasını vuran oyuncuların başında geldi. Deplasmanda alınan bu galibiyeti sadece üç puan olarak yorumlamak yanlış olur. Tüm maçlar bittiği anda kağıt üzerinde üç puan gibi gözüken bu maçın aslında daha fazla puanlara sahip olacağını göreceğiz.

Bana soracak olursanız sezon başından beri ligden düşmeyecek dediğim takımlar arasında yer alan Bodrum FK, gelecek hafta yine Antalyaspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Bu maçı da kazanırlarsa Bodrum FK, ligde kalma yolunda dev bir adım atmış olacak.