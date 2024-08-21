Doğu ve Batı’nın gizemli kapısı Efes Antik Kenti'ni yıldızların altında keşfedelim

MİSTİK BİR YOLCULUK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Gece Müzeciliği antik kentlerin o mistik havasını daha derinden solumanızı sağlıyor. 40 derecenin üzerindeki aşırı sıcaklar yerine gece serinliğinde tarihe yolculuk vaat eden proje, farklı ve unutulmaz bir gezi deneyimi sunuyor. Bu mistik yolculukta ilk durağımız Efes Antik Kenti... Doğu ile Batı arasında bir kapı vazifesi gören Efes Antik Kenti, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı'yı yaşayan bu gizemli şehir, altın çağını ise Roma döneminde yaşamış. Bu dönemde en büyük metropollerden biri konumuna gelen antik kent aynı zamanda önemli bir liman konumuna da sahip...

Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları da Efes'in cazibe noktalarından. Gece müzeciliği kapsamında LED sistemlerle aydınlatılan antik kent, ziyaretçilerini gece bambaşka bir dünyaya taşıyor. Milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Aşağı Kapı, Meryem Kilisesi, Liman Caddesi, Hadrian Tapınağı, Mermer Cadde, Kuretler Caddesi'nin bir bölümü, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik limanıyla büyülü bir atmosfer sunan Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.



AMAZONLARIN KRALİÇESİ HİERA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir diğer hazine Hierapolis Antik Kenti gece müzeciliğinin bir diğer adresi... Denizli Pamukkale'de, bembeyaz travertenlerin hemen yanın başında yükselen bu efsanevi kent, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biri. Efsanevi diyoruz çünkü kentin adı Amazonların kraliçesi olan Hiera'dan geliyor. Aynı zamanda Hristiyanlık dini için de kutsal bir merkez olan bu antik kentte İsa'nın 12 havarisinden biri olan Phillippus'un öldüğüne ve mezarının burada olduğuna inanılıyor. Şifalı suların da merkezi olan Hierapolis Antik Kenti'nde arkeoloji müzesi olarak kullanılan Roma hamamı, Roma döneminde cehennemin girişi olduğuna inanılan Plutonium, antik tiyatro ve heykeller, agora ve Gymnasium görülecek yapılar arasında yer alıyor. Gece Müzeciliği kapsamında led ışıklarla aydınlatılan travertenler bölgesi, antik kent içindeki yürüyüş yolları, Güney Kapı gezi güzergâhı, seyir terasları, Arkeoloji Müzesi, Plutonium ve Cehennem Kapısı ziyaretçilerine eşsiz kareler sunuyor.