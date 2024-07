Yaz sıcağının serinleten lezzeti! İşte vitamin deposu olan karpuzun faydaları...

Uzman Diyetisyen Betül Merd, karpuzun kilo kontrolünde de yardımcı bir besin olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Kilo kontrolüne yardımcı bir besindir. Diyet bozan şekerli gıdalar yerine karpuzu tercih etmek tatlı krizine iyi gelmektedir. Yapılan araştırmalarda uzun süre tokluk hissi veren karpuzun aşırı kilolu veya obez olduğu bilinen kişilerin yağlı gıdalar yerine karpuz yiyerek daha fazla tokluk hissi yaşadığı belirlenmiştir. Tatlı krizini karpuzla geçiştirenlerin kan basıncında ve bel çevresinde azalma tespit edilmiştir. Karpuz iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Karpuzda bulunan antioksidanların, likopenin ve C vitamininin belirli bir kombinasyonu zamanla iltihabı ve oksidatif hasarını azaltmaktadır. Cildi yeniler, ışıltılı bir görünüm için etkilidir. Karpuzdaki su ve A, B6 ve C vitaminleri cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve esnek kalmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle C vitamini, cildin elastikiyetini ve cilde kan akışını artıran kolajen üretimini artırmaktadır. A vitamini ise cilt hücrelerinin onarılmasını sağlayarak cildin kurumasını önlemektedir. B6 vitamini de cilt çatlaklarını yok edebilmektedir. Karpuz çekirdekleri besleyici olduğu kadar kolesterolü de düşürür. Çiğ ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen karpuz çekirdekleri magnezyum açısından zengindir. Magnezyum protein sentezi ve kan basıncı düzenlemesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca depresyon riskini azaltabilen folat içeren çekirdekler, felce karşı koruma sağlayan ve kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşüren tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin iyi bir kaynağıdır."