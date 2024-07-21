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Yaz sıcağının serinleten lezzeti! İşte vitamin deposu olan karpuzun faydaları...
Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan karpuz vücudun su ihtiyacının da büyük bir kısmını karşılıyor. İşte karpuzun faydaları...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:57Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:57
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Uzman Diyetisyen Betül Merd, karpuzun faydaları hakkında bilgi verdi.
Yaz aylarında en sık tüketilen meyvelerden biri olan karpuzun cildi yenilediğini söyleyen Betül Merd, "Karpuz, tokluk hissi vermesi sayesinde kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kanser riskinin azaltılmasında rol oynuyor. Antioksidan deposu kapuzu düzenli olarak tüketmek kan basıncını düzenliyor, lifli yapısı ile sindirim sistemini destekliyor. İçeriğindeki aminoasitler sayesinde vücuttaki iltihabın atılmasına katkıda bulunan karpuzun çekirdekleri de kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında etkilidir. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılamaktadır. Potasyum, A ve B6 vitaminleri ile diğer vitamin ve mineralleri de içermektedir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudun demiri emmesine yardımcı olmaktadır. A vitamini ise cilt ve göz sağlığı için önemlidir. Karpuz ayrıca kan basıncını düşürmekte ve potasyum açısından zengin olduğu için sinir sistemini desteklemektedir. Ayrıca proteinleri parçalamaya yardımcı olan ve bağışıklık sistemi ile sinir sisteminin işlevlerini güçlendiren B6 vitamini açısından da zengindir" dedi.
Merd, karpuzda antioksidan özelliği olan likopenin yüksek miktarda olduğunu söyleyerek, "Antioksidan özelliği olan likopen yüksek miktardadır. Likopen, karpuzda ve diğer meyve ve sebzelerde bulunan antioksidan özelliğe sahip doğal bir bileşiktir. Likopen aynı zamanda karpuza kırmızı rengini vermektedir. Yapılan araştırmalarda likopenin kanser ve kalp hastalığı riskini azalttığı belirlenmiştir. Hücre hasarından koruyan likopen, düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda karpuz özütünün uzun vadede kan basıncını düşürebileceğini öne sürülmüştür. Karpuzdaki antioksidanlardan ikisi olan L-sitrülin ve L-argininin atardamarların işlevini iyileştirebileceği vurgulanmaktadır. Karpuz vücudunuzun su ihtiyacını karşılamada destektir. Karpuzun yüzde 90'dan fazlası sudan oluşmaktadır. İnsan vücudu su ihtiyacını %80'ini içtiklerinden, yüzde 20'sini ise yediklerinden karşılamaktadır. Yaz aylarında yeterince su içilmediğinde bazı sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Yetişkinler çoğu zaman su içmeyi unutmaktadır. Sıcaklığın yükseldiği yaz aylarında terleme nedeniyle sıvı kaybı önemli bir sorundur. Karpuz sindirim sistemini destekler. Yüksek su ve az miktarda lif içeriği nedeniyle karpuz sindirim sistemini desteklemektedir. Özellikle su içeriği nedeniyle iyi bir idrar söktürücüdür" ifadelerini kullandı.
Uzman Diyetisyen Betül Merd, karpuzun kilo kontrolünde de yardımcı bir besin olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Kilo kontrolüne yardımcı bir besindir. Diyet bozan şekerli gıdalar yerine karpuzu tercih etmek tatlı krizine iyi gelmektedir. Yapılan araştırmalarda uzun süre tokluk hissi veren karpuzun aşırı kilolu veya obez olduğu bilinen kişilerin yağlı gıdalar yerine karpuz yiyerek daha fazla tokluk hissi yaşadığı belirlenmiştir. Tatlı krizini karpuzla geçiştirenlerin kan basıncında ve bel çevresinde azalma tespit edilmiştir. Karpuz iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Karpuzda bulunan antioksidanların, likopenin ve C vitamininin belirli bir kombinasyonu zamanla iltihabı ve oksidatif hasarını azaltmaktadır. Cildi yeniler, ışıltılı bir görünüm için etkilidir. Karpuzdaki su ve A, B6 ve C vitaminleri cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve esnek kalmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle C vitamini, cildin elastikiyetini ve cilde kan akışını artıran kolajen üretimini artırmaktadır. A vitamini ise cilt hücrelerinin onarılmasını sağlayarak cildin kurumasını önlemektedir. B6 vitamini de cilt çatlaklarını yok edebilmektedir. Karpuz çekirdekleri besleyici olduğu kadar kolesterolü de düşürür. Çiğ ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen karpuz çekirdekleri magnezyum açısından zengindir. Magnezyum protein sentezi ve kan basıncı düzenlemesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca depresyon riskini azaltabilen folat içeren çekirdekler, felce karşı koruma sağlayan ve kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşüren tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin iyi bir kaynağıdır."
Betül Merd, karpuz ile yapılan sorbe tarifi ile ilgili de 2 dilim dondurulmuş karpuz, yarım misket limonu, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yaprak taze nane kullanarak tatlı yapılabileceğini söyledi. Merd, hilal şeklinde kesilmiş karpuzdan 2 üçgen dilimi dondurulup, dondurulmuş karpuzu rendeledikten sonra üzerine misket limonunun suyunu sıkıp bal eklenerek karıştırılarak nane ile süslendikten sonra güzel bir tatlı yapılabileceğini belirtti.