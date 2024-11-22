Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! Kan donduran ifadeler: 'Hasta yönlendirip para aldım'
Son dakika haberleri... Yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden olarak para kazanan katil Yenidoğan çetesinin 47 sanığının yargılandığı davanın duruşması 5. gününde devam ediyor. Pazartesi gününden bu yanan 18 sanığın savunması alınırken bugün de duruşma ambulans şoförü tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 5. gününde savunmaların alınmasıyla devam ediyor.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Bir kısım tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Pazartesi gününden bu yana 18 sanığın savunmasının alındığı duruşmada, organize suç örgütünün elebaşlarından 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.
Öte yandan davanın görüldüğü salon ve önünde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.
HASTA YÖNLENDİRMESİ İÇİN PARA ALDIM Bugün kürsüye gelen tutuklu sanıklardan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir "Hasta yönlendirmesi yaptığımdan dolayı maddi bir kazanç elde ettiğimi kabul ediyorum." dedi. Özdemir ayrıca Savcı Yavuz Engin'i hedef aldı.
İşte Özdemir'in mahkemeye verdiği o ifadeler...
"Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Hasta yönlendirmesi yaptığım için maddi kazanç elde ettiğim doğrudur. Tıp merkezinde yoğun bakım ünitesinde olan bir bebeğin tüm kurallar uygulandığında hastaneye gitmesi beş saati bulur. Tıp merkezleri bu sürenin uzamaması için ya civardaki doktorları ararlar ya da benim gibi aracıları. Böylelikle sevk süresi 5 saatten 30 dakikaya iniyor. Bunun hasta menfaati açısından uygunluğunu takdirinize bırakıyorum"
"4-5 SAAT SÜREN İŞLEMİ 45 DAKİKADA YAPIYORUZ" Gıyasettin Mert Özdemir, "Tıp Merkezindeki bebeğim hastane yoğun bakıma gitme süresi 4-5 saat sürmektedir. Bundan dolayı pratikteki kurallar uygulanmıyor. Bu kadar uzun süre uğraşmamak için ya 112 ile yada benim gibi aracılarla bunu hallederler. Kurallara uyarak 4-5 saatte sürecekken pratik uygulayarak 45 dakika hallediyoruz. Bu hasta menfaatine" diye konuştu.
Özdemir, "İstanbul dışı 112 nakillerinde tüm sevkler 112 bilgisi dahilinde gerçekleşir. İstanbul'a gelene kadar tüm hastanelerdeki taramalar yapılır. Yer bulunamayınca beni ararlar. Bu taramalar 1-2 saat değil günler sürüyor. İstanbul 112'nin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması gerekirdi" şeklinde konuştu.
"HEPİMİZ AÇISINDAN ÇOK CAN YAKICI" Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, salona girmeden önce adliye önünde açıklama yaptı.
Heyet adına konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, davadaki iddialar nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Maddi gerçek ortaya çıktıktan ve sorumlular tespit edildikten sonra, hiç kuşkusuz, kimsenin hiçbir endişesi olmasın ki her sorumlu, sorumluluğu nispetinde hak ettiği cezayı veya mali anlamda bir sorumluluk varsa hak ettiği cezayı ödeyecek, sorumlular da cezalarını çekecekler. Fakat öbür taraftan iddianameye baktım. Müşteki beş isim var, beş baba var. Her birisi otuzlu yaşlarda. Bu da bize belki ilk çocukları, belki ikinci çocukları olduğunu gösteriyor. İnsanların heyecanla hasretle bekledikleri, kucaklarına almak için içleri titreyerek bekledikleri bir süreçte öyle bir sonla karşılaşmaları kuşkusuz çok can yakıcı. Hepimiz açısından çok can yakıcı."