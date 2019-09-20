Konak’ta muhalifler ortak hareket ediyor

CHP İzmir örgütünde önümüzdeki ay açıklanacak kongre takvimi öncesi en çok hareketliliğin yaşandığı ilçelerden biri de Konak. Tuncay Özkan ve Abdül Batur’un desteklediği mevcut ilçe başkanı Çağrı Gruşçu’nun bir adım önde götürdüğü yarışın seyrini ortak bir aday arayışında olan muhaliflerin de değiştirebileceği konuşuluyor

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (3)

CHP İzmir örgütünde en hareketli ilçelerden biri de Konak... Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a yakın siyaset yapan İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, önümüzdeki aylarda yapılacak kongrede yeniden aday olup görevine devam etmek istiyor. Bu dönem Narlıdere'den Konak'a geçen İlçe Belediye Başkanı Abdül Batur da, Gruşçu'nun aday olması halinde kendisini destekleyeceğini açıkladı. Kulislerde Özkan ve Batur'un desteklediği Gruşçu'nun avantajlı olduğu yorumları yapılırken, ilçenin muhalifleri de atağa geçti.



MUHALİFLER BİR ARAYA



Muhalifler kanat ortak hareket etme ve tek aday çıkarmak için çalışma başlattı. Bu oluşumun içinde Konak'ta güçlü bir yapıya sahip olan Yalı Grubu, daha önce ilçede belediye başkan aday adayı olan eski meclis üyesi Murat Erginci'ye bağlı grup, Gültepe Grubu ve Çetin Altun'la hareket eden grubun bu çalışmalar içinde yer aldığı belirtiliyor. Bu grubun çıkaracağı aday ismi olarak kulislerde çeşitli isimler konuşuluyor. Bu isimler arasında Özgür Kaplan, Çetin Altun, Yılmaz Sunal ve Ali Ekmekçioğlu'nun isimleri geçiyor. Kulislerde 2017'de de ilçe başkan adayı olan Özgür Kaplan'ın bir adım önde olduğu iddiaları var. Tuncay Özkan ve ekibine karşı çalışma yürüten ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ile Soyer'in Başkan vekili Mustafa Özuslu'nun başını çektiği ekip de aday tespiti için çalışıyor. Bu ekibin bir aday belirleyebileceği veya ortak hareket etmek için çalışma başlatan muhaliflerin çıkaracağı adayı da destekleyebileceği kulislerde konuşuluyor



YELEKLİ İSMİ DE GEÇİYOR



Bu arada İlçe eski Başkanı olan Uğur Yelekli'nin ismi de adaylık için kulislerde konuşuluyor. Yelekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yönetim kurulunda görevlendirmişti. Bu durum kulislerde "Acaba Soyer'e yakın ekibin adayı Yelekli olabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi.



BATUR DESTEKLİYOR



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada mevcut İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'yu aday olması halinde destekleyeceğini söylemişti. Şimdiye kadar hiç tarafsız kalmadığını, kongrelerde desteklediği ismin herkes tarafından bilindiğini ifade eden Batur, "Siyasette ahde vefa olmalı. Yapılanı unuttuğun zaman unutulursun. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun, özellikle adaylık sürecindeki duruşu, ilçe örgütüyle uyum içerisinde çalışması, adaylık sürecinden sonra yanımızda olması ve gerçekten ilçe başkanlığı noktasında değer katacak çalışmalar yapıyor olması çok önemli" demişti.



AĞIRLIK KİMDE OLUR?



Hem Belediye Başkanı Abdül Batur'un hem de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın desteklediği Çağrı Gruşçu'nun seçimi kazanması halinde yönetimin Batur'a mı yoksa Özkan'a mı yakın isimlerin ağırlığında olacağı kulislerde merak edilen konuların başında yer alıyor.

YARIN : BORNOVA