İstanbul'da korkutan deprem! Son dakika depremler...

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığını bildirdi. AFAD, yaptığı duyuruda, 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreminden ardından iki ayrı artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.

Duyuruda, 14.08'de merkez üssü Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde, 14.11'de 3.3, 14.26'da 4.1, 14.31'de 3.1, 14.34'te de 3.2 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı.

İstanbul Valiliği: Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

İstanbul Havalimanı'nda da deprem olduğunu hisseden yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı. Yolcular ve çalışanlar kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü. Havalimanındaki bir iş yerinde çalışan Berkay Gezici, basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı.

"HERHALDE YER DELİNDİ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Berkay Gezici, çalıştığı iş yerindeki vitrinin gidip geldiğini belirterek, "Bayağı bir sallandık. Ben kendimi dışarı attım. Direkt yıkılacak zannettim. Bambaşka bir şeydi. İlk defa böyle depremi hissediyorum. Deprem bayağı kötüydü. Ben herhalde yer delindi diye düşündüm." diye konuştu.

DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYINIZ

Havalimanı çalışanı Tolga Yanarkaya ise asansördeyken deprem olduğunu, Atatürk Havalimanı'nda böyle depremler yaşadıklarını ancak bunun diğerlerinden biraz farklı olduğunu belirtti. Yanarkaya, deprem anında çok tedirgin olduklarını da sözlerine ekledi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı.

Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.