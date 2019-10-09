Başkan Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı' başladı

PKK/YPG'ye sınır ötesinde 'Barış Pınarı Harekatı' başladı. YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor. Başkan Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı başladı.



Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. İlk olarak YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."





KARADAN GİRİŞ BAŞLAYACAK

Türk askerinin karadan henüz karadan giriş yapmadığı tahmin ediliyor. Sınırda risk teşkil eden unsurların yapılacak atışlarla temizlenmesinin ardından karadan giriş başlayacak.

KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ

Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.

SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE

Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.

Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgeler vurulacak.