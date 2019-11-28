TSK’nın gözbebeği 'Timsah Yuvası'

İzmir Foça’daki Amfibi Deniz Piyade Tugayı’nda konuşlu ‘Timsah’lar, hem karada hem de suda etkin müdahale gücü ile düşmanın korkulu rüyası oluyor.

Timsah Yuvası KIBRIS Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkarma yapan, iç güvenlik harekatlarından son dönemde Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekatlara kadar birçok kritik görevde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İzmir Foça'da konuşlu "Timsah Yuvası" Amfibi Deniz Piyade Tugayı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu ve deniz aşırı menfaatlerinin korunmasının yanı sıra karada da terör örgütlerine korku salıyor.



ÖZEL EĞİTİM ALIYORLAR



Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli amfibi deniz piyadeleri, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.