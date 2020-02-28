Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde

Esad rejimi tarafından yapılan alçak saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırı sonrası rejim hedefleri ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esad rejimi unsurlarının vurulmaya devam ettiği saatlerde, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

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