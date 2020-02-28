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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde

28.02.2020, 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,09:09

Esad rejimi tarafından yapılan alçak saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırı sonrası rejim hedefleri ateş altına alındı. , Esad rejimi unsurlarının vurulmaya devam ettiği saatlerde, 'daki 'ne gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde

SINIRA GİTTİLER
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.



BRİFİNG ALDI
İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.



YERİNDE SEVK VE İDARE EDİYOR
Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

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