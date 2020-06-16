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Son dakika: duyurdu! Pençe - Kaplan Operasyonu başladı

Son dakika... 'ndan yapılan açıklamada, "# başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de" dedi.

Son dakika: MSB duyurdu! Pençe - Kaplan Operasyonu başladı

17.06.2020, 01:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,01:49

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonunun başladığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama, ''Kahraman komandolarımız Haftanin'de'' ifadelerine yer verildi.

HAVA HÜCUM HAREKATIYLA BÖLGEYE İNTİKAL

MSB: "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."




PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirmişti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

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