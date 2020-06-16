Son dakika: MSB duyurdu! Pençe - Kaplan Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonunun başladığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama, ''Kahraman komandolarımız Haftanin'de'' ifadelerine yer verildi.
HAVA HÜCUM HAREKATIYLA BÖLGEYE İNTİKAL
MSB: "Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir."
PEŞ PEŞE OPERASYONLAR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirmişti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verilmişti.Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Pençe-Kartal Operasyonu başladı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
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