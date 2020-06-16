Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kartal adını verdiği gece yarısı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın lider kadrosunun aralarında bulunduğu toplantı anında teröre büyük darbe vurdu. Sincar'da bölgede Türkiye'ye karşı PKK'nın yeni kelime oyunu ile isim verdiği ENKS içinde filizlenme ve hareketlilik tespit edildikten sonra yaklaşık 160 kilometre kadar derinliğe giren Türkiye, hedefleri yerle bir etti. Türkiye'nin son zamanlarda karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırılar üzerine uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını söyleyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmiştir. Bu operasyonla birlikte Sincar. Kandil ve Afrin'e kadar uzanan terör koridorunu TSK toprağa gömmüştür" dedi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Erhan Çalışkan ise, Temmuz başında yapılması planlanan operasyonun tamamen akşam saatlerinde MİT'den gelen istihbarat dikkate alınarak öne alındığını kaydetti.

BALIKESİR'DEN 3 F-16 KALKTI

Tamamen yerli lazer işaretleme sistemi, gece görüş ve atış sistemi, İHA ve SİHA'larla mühimmatın kullanıldığı operasyonda teröristlere ait 81 hedef imha edildi. Irak'ın kuzeyindeki PKK mağaraları gece yarısı Balıkesir, Diyarbakır, Malatya ve yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları ile darmadağan edildi.

SİVİLLERİ KALKAN YAPTILAR

Her zaman olduğu gibi sivil halkı kendine kalkan yapmaya çalışan PKK'ya karşı yapılan Pençe Kartal operasyonu sırasında halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına özen gösterildi. Temmuz ayında yapılması planlanan ancak son anda aralarında örgütün saha sorumluları ve finans sorumlarının da bulunduğu toplantı ve hareketlenmeyi sezen TSK'nın operasyon için düğmeye erken bastığı ortaya çıktı. Operasyon sırasında hedefler MİT'ten alınan koordinatlar lazer işaretleme ve gece görüş sistemli İHA'lar tarafından kullanılırken, tamamen yerli SİHA'lar ve F-16'lar eşliğinde üçlü koordinasyonla hedefler yerle bir edildi.

AKAR, KOORDİNE ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği operasyon sırasındaki resimler ise Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlandı. Hedeflerin yerle bir edilmesi sırasında Bakan Akar'ın hareketleri büyük beğeni topladı.

YERLİ SAVUNMA BAŞROLDE

Harekatta yerli ve milli mühimmatlar kritik görevler üstlendi. Savaş uçaklarının yanı sıra, Türkiye'nin göklerdeki başarı imzası İHA'lar, Havadan İhbar ve Kontrol uçağı ile tanker uçaklar da harekatın başarısına büyük katkı sundu. Uçakların hedefleri vurmasının akabinde mağaralarda ikincil patlamalar meydana geldi. Patlamaların hedeflerdeki mühimmat ve akaryakıtın isabet almasından dolayı meydana geldiği ifade edildi.



KARAYILAN'IN GİZLENDİĞİ KAMP VURULDU

28 uçağın eş zamanlı katıldığı Pençe Kartal harekatında çok sayıda hedef yerle bir edilirken, harekatla öncesi Irak Bölgesel Kürt yönetiminden de talep geldiği belirtildi. Yıl sonuna kadar terör örgütü PKK'yı içeride ve dışarıda ülke gündeminden çıkarmanın hedeflendiği harekat kapsamında PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın gizlendiği Balayan Kampı'nın da vurulduğu öğrenildi.



KADIN PİLOTUN PENÇE İŞARETİ

Ülke gündemine oturan kritik operasyonun ardından sosyal medyada paylaşılan TSK'nın bir kadın pilotunun pençe işareti yaptığı fotoğraf büyük beğeni topladı.



AKAR: SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ

Bakan Akar, başarıyla tamamlanan harekatın ardından üslerine dönen pilotlara telsizden seslendi. Akar, şu ifadeleri kullandı: "Pençe-Kartal Operasyonumuz sizlerin kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Vatan size minnettar."

FATİH ŞENDİL

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

MSB duyurdu! Pençe-Kartal Operasyonu ile 81 hedef imha edildi