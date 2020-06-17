Eski eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'ya Twitter’da tepkiler çığ gibi büyüdü!

Ekranda kadın hakları savunucusu gibi görünüp evde eşine şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya gündemden düşmüyor.

İki gündür sosyal medyada devam eden tepkiler sonrası bir de 'FOX gerekeni yap' diye kampanya başlatıldı. Dün de tepkiler dinmedi. Bu kez de Küçükkaya'ya en ufak bir tepki göstermeyen kanalına karşı sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

İşte Küçükkaya'ya verilen o tepkilerden bazıları…

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