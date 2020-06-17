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Haberler Gündem Eski eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'ya Twitter’da tepkiler çığ gibi büyüdü!

Eski eşine şiddet uygulayan 'ya Twitter’da tepkiler çığ gibi büyüdü!

haber sunucusu 'nın ekran başında kadın hakları savunucusu gibi gözüküp gerçekte evde eşine şiddet uygulamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Eski eş 'nin yaşadığı dehşeti anlatmasından sonra sosyal medyadan pek çok destek mesajı geldi.

Eski eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'ya Twitter’da tepkiler çığ gibi büyüdü!

17.06.2020, 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,09:35

Ekranda kadın hakları savunucusu gibi görünüp evde eşine şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya gündemden düşmüyor.

İki gündür sosyal medyada devam eden tepkiler sonrası bir de 'FOX gerekeni yap' diye kampanya başlatıldı. Dün de tepkiler dinmedi. Bu kez de Küçükkaya'ya en ufak bir tepki göstermeyen kanalına karşı sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

İşte Küçükkaya'ya verilen o tepkilerden bazıları…

Kadınlar eski eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya için ayaklandı! Eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulayan FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'dan skandal savunma! FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın gerçek yüzü ortaya çıktı! Eski eş Eda Demirci yaşadıkları sonrası bakanlıktan yardım istedi

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