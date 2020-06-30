Teröre Ilısu darbesi

Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, Ilısu Barajı'nın ekonomik getirisinin yanında terörle mücadele açısından da çok stratejik bir katkısı olduğunu söyledi. Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Dicle Nehri üzerine Mardin ve Şırnak il sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 kilometre doğusuna kuruldu. 309 kilometrekarelik göl alanına sahip olan baraj, Türkiye'nin 4'üncü büyük HES'i olma özelliğinin yanı sıra yılda üreteceği elektrik enerjisiyle de ülke ekonomisine 2.8 milyar lira gelir sağlayacak. Barajın yapımı sırasında bölgenin pek çok kez PKK'lı teröristlerin saldırısına uğramasının nedenleri arasında işte bu stratejik katkısının olduğu düşünülüyor.

PKK'NIN GEÇİŞ GÜZERGAHI

İlk olarak 1954 yılında Dicle Nehri'nin toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar doğrultusunda, DSİ tarafından başlatılan proje, çeşitli engellemeler ve terör saldırıları yüzünden tamamlanamadı. Subaylık yaptığı dönemde bölgede görev yapan Güvenlik ve Terör Uzmanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, barajın yapımının engellenmesinin nedeni olarak ekonomik yanının yanı sıra terörle mücadelede stratejik olarak üstünlük sağlayacak olması olduğunu belirterek, "Ilısu Barajı'nın kurulduğu bölge Irak ve Suriye'den Tunceli'ye kadar uzanan dağlık alanda saklanmaya ve terör eylemleri yapmaya çalışan terör örgütü PKK'nın 'geçiş güzergahı' olan bir bölgeydi. Baraj nedeniyle 331 kilometrekarelik bir alanın suyla dolmaya başlamasıyla yıl sonuna kadar teröristlerin kullandığı 50 kilometre genişliğindeki en önemli geçiş hattı kapanacak" ifadelerini kullandı.

5 BİN MAĞARA KAPANACAK

Barajın su tutmasından sonra bölgedeki 5 bine yakın mağaranın da sular altında kalacağını söyleyen Çalışkan, "Bu mağaralar çoğunlukla teröristler tarafından kullanılıyordu. Teröristler sınır ötesinden gelerek bu mağaralara yerleşiyordu. Sonrasında da yerleşim yerlerindeki insanların arasına karışıyorlardı. Mağaraların sular altında kalmasıyla birlikte bu da engellenmiş oldu" diye konuştu. Baraj nedeniyle bölgeden taşınan vatandaşlar için kurulan yerleşim yerlerinin de özenle seçildiğinin altını çizen Çalışkan, " Yerleşim yerleri ise teröristlerin yüksek dağlardan gelip kolayca insanlarımızın içine karışmaması için ya geniş düzlüklere ya da baraj gölünün kuzey tarafında kalan kuyulara kuruldu" diye söyledi.



PKK'NIN ENGELLEME ÇABALARI

ILISU Barajı ve HES Projesi'nin daha erken bitirilmesi planlanıyordu ancak terör örgütü PKK, projeyi engellemek için saldırılar düzenledi. Bölge insanı ve şantiye çalışanları sürekli tehdit edildi. Projenin yapım sürecinde 4 güvenlik personeli şehit oldu, onlarca sivil zarar gördü. Baraj bölgesinde sadece 6 yılda 252'si ölü 378'i ise sağ olmak üzere 630 terörist etkisiz hale getirildi, binlerce patlayıcı ve silah ele geçirildi. Onca saldırıya rağmen, proje kararlılıkla sürdürülerek tamamlandı.



EKONOMİYE 412 MİLYON DOLARLIK KATKI

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın ilk ünitesi 19 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın katıldığı programla hizmete alınmıştı. Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu'nun tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın 2. ünitesinde de elektrik üretimine başlandı. Bin 200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kWh enerji ile kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı konumunda olan Ilısu'nun tüm ünitelerinin devreye girmesiyle enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu rakamla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.



'NORMALDE 3 TUGAY ASKERLE KORUNUR'

Bölgenin normalde 3 tugay askerle kontrol edilebildiğini söyleyen Çalışkan, "Bir tugayın terörle mücadelede bir aylık gideri nereden baksan 4 milyon dolar. Üç tugayın toplamda aylık gideri 12 milyon dolar. Yıla göre hesaplandığında bu rakamlar çok büyük. Şimdi bu maliyetten de kurtulmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Mert ALPDÜNDAR

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