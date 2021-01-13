ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında yatarken görüntülendi

Kongre baskını sonrası Washington'a Ulusal Muhafızlar gönderilmiş, devir teslim töreninde herhangi bir sorun yaşanmaması için özel önlemler alınmaya başlanmıştı.

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının yankıları sürerken, gözler şimdi de 20 Ocak'ta yapılacak olan başkanlık devir teslim törenine çevrildi.

ABD basınından da başkanlık devir teslim töreni öncesi, Kongre binasının içinde olup bitenlere dair görüntüler gelmeye başladı.

KONGRE BİNASINDA YATIYORLAR

Paylaşılan fotoğraf karelerinde; kongre binasını korumak için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar'ın toplu bir şekilde yerde yattıkları görüldü.

Ayrıca Ulusal Muhafızlar'ın yaşanabilecek yeni bir baskın tehdidine karşı, binada konuşlanmaya devam edecekleri öğrenildi.

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