THODEX vurgununda 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... "Thodex" Kripto Para Borsası operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 69 şüpheliden 61'i dört günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer'in gözaltına alınan ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de adliyeye sevk edildi. Sekiz şüpheli için ek gözaltı kararı verildi.

27 yaşındaki Faruk Fatih Özer'in yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan'da resen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.

Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı. Özer'in Arnavutluk'a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi. Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, gözaltına alınanların tümü şirket çalışanları ve Faruk Fatih Özer'le irtibatı bulunan kişiler.

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