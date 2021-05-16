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Son dakika: Aşılamada son durum! ? Bakanlık açıkladı

Son dakika... Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştı.

Son dakika: Aşılamada son durum! Kaç kişi aşılandı? Bakanlık açıkladı

16.05.2021, 19:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021, 20:27

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştı.

İZMİR'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 538 bin 159, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 726 bin 435 toplamda 4 milyon 264 bin 594, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 912, ikinci doz aşı sayısı 876 bin 781 toplamda 2 milyon 88 bin 693, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 14 bin 888, ikinci doz aşı sayısı 749 bin 931 toplamda 1 milyon 764 bin 819 doz olarak kayıtlara geçti.

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