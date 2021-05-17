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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 17 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 17 Mayıs virüs tablosu

17.05.2021, 20:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 20:38

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 923'ü semptomatik olmak üzere toplam 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 223 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 983'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 127 bin 548'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 13 bin 864 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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