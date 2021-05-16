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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 16 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 16 Mayıs virüs tablosu

16.05.2021, 20:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021, 20:44

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 418 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 97 bin 256'ya yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

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