Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 16 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 418 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 97 bin 256'ya yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

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