Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 18 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 916'sı semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 983'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 127 bin 548'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 125 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 294 bin 008'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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