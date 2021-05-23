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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Mayıs virüs tablosu

23.05.2021, 19:33 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021, 19:42

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 710'u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 268'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 843 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Mayıs virüs tablosu

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