Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Temmuz tablosu

Bakan Koca açıklamasında, "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın." dedi.

Tabloya göre son 24 saatte 225 bin Kovid-19 testi yapıldı, test sonuçlarının 5 bin 160'ı pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. Hastalık nedeniyle 52 kişi yaşamını yitirdi. 4 bin 636 kişi ise hastalığı yenmeyi başararak iyileşti.

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