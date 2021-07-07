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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Temmuz tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Temmuz tablosu

Son dakika... koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Temmuz tablosu

07.07.2021, 21:02 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021, 21:09

Bakan Koca açıklamasında, "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın." dedi.

Tabloya göre son 24 saatte 225 bin Kovid-19 testi yapıldı, test sonuçlarının 5 bin 160'ı pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. Hastalık nedeniyle 52 kişi yaşamını yitirdi. 4 bin 636 kişi ise hastalığı yenmeyi başararak iyileşti.

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