Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Temmuz vaka tablosu

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor." dedi.
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