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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Temmuz vaka tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Temmuz vaka tablosu

Son dakika... Türkiye'nin 5 Temmuz 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti, 219 bin 737 test yapıldı, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Temmuz vaka tablosu

05.07.2021, 21:43 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 21:49

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor." dedi.

GÜNLÜK TABLO

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