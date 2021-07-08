Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 8 Temmuz vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.
HEDEF MAVİ
Sağlık Bakanı Koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." dedi.
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