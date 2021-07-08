  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 8 Temmuz vaka tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. , "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 8 Temmuz vaka tablosu

08.07.2021, 20:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021, 20:35

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

HEDEF MAVİ

Sağlık Bakanı Koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Temmuz tablosu İzmir'de vaka sayılarındaki düşüş yüz güldürüyor! Vali Köşger son durumu açıkladı Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 8 Temmuz vaka tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.