Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 9 Temmuz vaka tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 126 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 228 bin 826'ya yükseldi. Öte yandan Muğla'nın ardından Kırklareli ve Çanakkale de aşılamada mavi iller kategorisine girdi.

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