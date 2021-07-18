Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka tablosunu Twitter'dan paylaştı. Son 24 saatlik rakamlarda 233 bin 946 bin test yapılırken 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı 66 kişi ise hayatını kaybetti.
GÜNLÜK RAKAMLAR
AYDIN, İZMİR MAVİYE YAKLAŞTI
Bakan Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 15 Temmuz koronavirüs tablosu Aydın’da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İzmir maviye yaklaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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