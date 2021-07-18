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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İzmir maviye yaklaşıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İzmir maviye yaklaşıyor

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder. " dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İzmir maviye yaklaşıyor

18.07.2021, 20:26 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021, 20:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka tablosunu Twitter'dan paylaştı. Son 24 saatlik rakamlarda 233 bin 946 bin test yapılırken 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı 66 kişi ise hayatını kaybetti.

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AYDIN, İZMİR MAVİYE YAKLAŞTI

Bakan Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.

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