Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 15 Temmuz koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan vaka tablosunu paylaştı. Koca, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım." dedi.

İŞTE GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 103 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 232 bin 257'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 30.78 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.

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