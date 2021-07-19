Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Temmuz tablosu

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." dedi.
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AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İzmir maviye yaklaşıyor Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 15 Temmuz koronavirüs tablosu
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