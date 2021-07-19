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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Temmuz tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Temmuz tablosu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Temmuz tablosu

19.07.2021, 19:55 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021, 20:01

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." dedi.

GÜNLÜK TABLO

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

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