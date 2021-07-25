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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Temmuz vaka tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Temmuz vaka tablosu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Temmuz vaka tablosu

25.07.2021, 19:25 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021, 19:37

Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

"AŞINIZI OLUN"

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." dedi.

GÜNLÜK TABLO

İZMİR'DE HAFTALIK VAKA

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

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