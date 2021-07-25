Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Temmuz vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

"AŞINIZI OLUN"

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." dedi.

GÜNLÜK TABLO

İZMİR'DE HAFTALIK VAKA

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

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