Son dakika: Milyonların beklediği güzel haber Bakan Pakdemirli'den geldi: Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altına alındı

Türkiye günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. Dört bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken yüreklere su serpen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ormanın Kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 9, 2021

Milas yangınında Yeniköy hattında tütmeler vardı. Sabah ilk gelen görüntülerde hava araçları karadan ulaşımı olmayan bu noktalara sabahın ilk ışıkları ile beraber yoğun bir şekilde su attılar ve atmaya devam ediyorlar. Muğla merkez yılanlı bölgesinde devam eden yangının Şenyayla köyü ve Yılanlı'ya doğru olan hatlarında tütmeler devam ediyor. Hava araçları bu noktalara su atıyor. Yatağan Hacıveliler köyünde başlayan daha sonra Çine istikametine geçen ve 2 ilçe sınırında etkili olan yangında tütmeler devam ediyor.

Köyceğiz yangı Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve sarp yamaçlarda yanmalar devam ediyor. Yangın şu an itibariyle özellikle Şeytan Deresi Kanyonu olarak bilinen bölgede devam ediyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları bu bölgelere müdahale ediyor. Muğla bölgesindeki yangınlar için bugün 38 helikopter ve 4 uçak görev yapıyor.

Yangından etkilenen mahalle sayısının 59, bina sayısının 3 bin 231, bağımsız bölümün ise 6 bin 359 olarak tespit edildiğini belirten Çavuşoğlu, ağır hasarlı binaların yıkılıp yeni konutlar inşa edileceğini, az hasarlı olanlara ise destek verileceğini söyledi.

Antalya'da ödemeler bugün başlıyor. Ödemeler Valilik tarafından yapılacak, bunun dışında hasar gören 93 araç sahiplerine teslim edilecek.

Yangınla mücadelede seferberlik! Kazanlar yangın savaşçıları için kaynadı

Dalaman'da da yangın çıktı

Köyceğiz'deki yangın yayılıyor! Denizli sınırına dayandı

İzmir'den sevindiren haber geldi! Yangın kontrol altına alındı