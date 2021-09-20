20 Eylül koronavirüs vaka tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 231 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 688 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." dedi.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 20 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 688 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 213'ten 231'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 27 bin 949 olurken toplam 346 bin 435 test yapıldı. Aşılama haritasında ise bugünden itibaren il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşıldı. Buna göre; sadece 7 il mavi kategoride yer aldı.





1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85.10 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.10 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 68.13 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 42 MİLYON 286 BİN 431 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 824 bin 748 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 286 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 874 bin 693 kişiye aşı yapıldı.

İKİ DOZ AŞILAMADA SADECE 7 İL MAVİ KATEGORİDE

Aşılama haritasına göre; iki doz aşılamada yüzde 75 sınırını geçen yani mavi kategoriye giren il sayısı 7 oldu. Bunlar iller; Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Amasya ve Ordu olarak sıralandı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 26 BİN GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 213kişi hayatını kaybederken, 26 bin 398 de yeni vaka tespit edilmişti.