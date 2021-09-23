Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Eylül vaka tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından vaka tablosunu açıkladı.
Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." dedi.
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