Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 26 Eylül vaka tablosu

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." dedi.
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