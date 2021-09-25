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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Eylül tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Eylül tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "VAKA SAYISI 19 BİN!” Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 25 Eylül tablosu

25.09.2021, 21:11 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021, 21:16

Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "VAKA SAYISI 19 BİN!" Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" dedi.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İzmir ve Ege'de son durum nasıl? 24 Eylül koronavirüs tablosu paylaşıldı! İşte bugünkü vaka sayısı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Eylül vaka tablosu

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