CHP’li Belediyenin üst düzey yöneticisi PKK’dan gözaltında! Ekipler çok sayıda adrese baskın düzenledi

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir adli soruşturma kapsamında verilen talimat üzerine harekete geçen 500 polis, bu sabah terör örgütü PKK'nın ildeki faaliyetlerinde bulundukları ve örgüt ile iltisaklı oldukları belirlenen 28 şüpheliye yönelik adreslere baskınlar yaptı.

Operasyonda ilginç bir ismin de gözaltına alındığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de gözaltına alınan şüpheliler arasında. Şüphelinin PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün bir çok faaliyetinde bulunmak suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile resmi olduğu öğrenildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütünü övücü mahiyette propaganda içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştıkları anlaşılan 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş şüphelilerde üçü tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polis evine düzenlenen saldırıda ise polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Bu hain saldırı ile ilgili ayrıca bir operasyon düzenlendiği bu operasyonda ise 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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