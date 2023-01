Öğrencilere ikramlar ücretsiz

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi İstanbul Rami Kışlası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Buradaki konuşmasına Rami Kütüphanesi'nin özellikle gençlere hayırlı olmasını dileyerek başlayan Başkan Erdoğan, önceki gün vefat eden sanatçı Burhan Çaçan'a da Allah'tan rahmet diledi.



'7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK'

Rami Kışlası'nın önemine değinen ve zamanında gıda çarşısı olduğu dönemde burada uzunca zaman peynir, sucuk, pastırma satışı yaptıklarından bahseden Başkan Erdoğan, "Burası ne haldeydi, hep söyleriz ya nereden nereye. Top da oynadık burada, Rami top sahası olduğunda. Bu abide eseri İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak düzenlediğimiz çalışmalar nihayet bitti. Rami'yi bir kültür merkezi olarak planladık. Günün 24 saat gençlerimiz başta olmak üzere kitapseverlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. Kütüphanemizde 2 milyonu aşkın kitap ile hizmete başlamasından memnuniyet duyuyorum. Kitap sayımız elbette zaman içinde artacak. Kütüphanelerimizin gençliğimiz üzerinde gördüğü kabule gittiğimiz her yerde şahit oluyorum. Az önce gençlerimizle bir arada olduk; 'Cumhurbaşkanım 5 dakikada okuldan buraya geliyoruz' dediler. Burada 'çayınızı, kahvenizi, çorbanızı içecek misiniz' İçeceksiniz, para yok. Yarın sabahtan itibaren bu uygulama da başlıyor. Bizim medeniyetimiz kitapla, defterle, kalemle, okumakla, anlamakla, sormakla, anlatmakla yoğrulmuş, ilimle, irfanla kıvamını bulmuştur. Ecdadımız her kütüphaneyi cennetten bir köşke benzetmiştir. Ecdat onların eserlerini de bu ağaçların meyveleri olarak görmüştür. İnşallah biz de onlara layık oluruz" ifadelerini kullandı.



'SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRDIK'

Rahmetli Menderes'in başlattığı ve rahmetli Özal'ın sürdürdüğü her alanda gençlerin önlerini açma çabalarını hayırla yad eden Erdoğan, "Biz de fırsat eşitliği temelinde hiçbir ayrım gözetmeksizin milletimizin tamamını kuşatacak şekilde çalıştık, çabaladık. Kalkınmanın bir bütün olduğuna, en başında da eğitimin, kültür ve sanatın geldiğine inanıyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde köklü reformlar gerçekleştirdik. Tüm sistemi yeniden yapılandırdık. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin altyapı eksikliklerini gidermekte büyük bir başarı yakaladığımızı kimse inkar edemez. Bizimki ancak hayalleri ve hedefleri büyük olanların yaşayabileceği bir hayıflanmadır. Kültür Turizm Bakanlığımızın bütçesine destek vererek yurtiçi ve yurtdışından buraya her türlü kitapları alacağız. Kitap ithali yapacağız dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin uluslararası özelliğini de ortaya çıkaracağız" dedi.