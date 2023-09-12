GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı...

Yeni öğretim yılı için üniversiteli öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?
2 Eylül itibarıyla KYK yurt başvuru işlemleri tamamlandı. Sıra sonuç adımında. Yurda kayıt hakkı kazananların belli olacağı sonuçların e-devlet üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuç tarihi için geri sayım başladı...
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçları yapılacak kontrol işlemleri ardından yetkililer tarafından en kısa sürede açıklanması planlanıyor.
Kontrol sürecinin en az iki hafa sürmesi planlanan süreçte KYK yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.
KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?
GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
2023-2024 KYK YURT FİYATLARI
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NEDİR?
Yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi konularda değişiklik göstermektedir.
Daha fazla kişi sayısına sahip odaları bulunan yurtlar bu anlamda daha düşük ücretle fiyatlandırılıyor. Ancak yeni yapılan az kişili odalar ve tuvalet banyo barındıranlar 5. ve 6. tip yurtlarda görülüyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?
KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri takvimini yayımlamadı.
2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları, üniversiteler açıldıktan sonra 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.