İstanbul’da tarihi miting! Yüz binler Gazze için tek yürek

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Büyük Filistin Mitingi" sona erdi.

Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri, siyasi parti liderleriyle birlikte STK temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı. Mitingde sadece Filistin ve Türkiye bayrakları yer aldı.

Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitingin ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacağı aktarılan açıklamada, mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL'DA "BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ" DOLAYISIYLA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği, AK Parti İl Başkanlığınca bugün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi" dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamadı.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapatıldı. Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanıldı.

"İSRAİL DERHAL BU CİNNET HALİNDEN ÇIKMALI"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.

Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum."

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