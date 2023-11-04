Katil İsrail, Gazze’de çocuk hastanesinin girişini vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini hedef aldı.

Filistin merkezli El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, savaş uçaklarının girişini bombaladığı Nasr Çocuk Hastanesinde ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığı ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'NIN FARKLI KENTLERİNE BASKINLAR DÜZENLEDİ

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği baskınların adresi, Nablus, Cenin ve El-Halil kentleri oldu. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, El-Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında en az 10 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açan İsrail güçleri, mülteci kampındaki camiyi de bastı ve minaresine İsrail bayrağı astı.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na yapılan baskında, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Baskında gözaltına alınanlar oldu ancak sayı verilmedi.

Cenin'in güneyindeki Cebeğ beldesinde düzenlenen baskında da çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.

En son verilere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 144 Filistinli öldü.

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