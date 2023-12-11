‘Adil bir dünya için insan hakları korunmalı’

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Türkiye'de son 21 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan hak ve özgürlüklerini yüceltmek için sessiz devrim niteliğinde çok sayıda reformu hayata geçirdiklerini belirten Tunç, şunları kaydetti: "Kardeşçe bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek, adil, insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır. Ancak başta Filistin olmak üzere çoğu bölgede insan haklarının ayaklar altına alınması, insanlığın geleceği için endişe vericidir. Acıların ve adaletsizliklerin yaşanmadığı, insan haklarının güvence altına alındığı daha güzel bir dünya temennisiyle."